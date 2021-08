FOTO CM.IT – Milan, visite mediche per Bakayoko

Il Milan pronto ad accogliere Bakayoko, il centrocampista francese sta svolgendo le visite mediche con i rossoneri.

Bakayoko sta per iniziare la sua seconda vita con la maglia del Milan. Il centrocampista francese, in arrivo dal Chelsea, è alla clinica ‘La Madonnina’ per svolgere le visite mediche di rito. La redazione di Calciomercato.it aveva anticipato l’arrivo di Bakayoko in città e le visite entro oggi. Alla conclusione dell’iter, la firma del contratto. Il giocatore arriva con la formula del prestito biennale da 1,5 milioni di euro e diritto di riscatto fissato a 15 milioni. L’ennesimo rinforzo per Pioli in vista di una stagione importante.