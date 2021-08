Le parole di Massimiliano Allegri dopo il ko contro l’Empoli. Il tecnico analizza la sconfitta nella seconda giornata di Serie A

Clamorosa sconfitta della Juventus di Massimiliano Allegri. Il tecnico dei bianconeri – intervenuto ai microfoni di DAZN – ha commentato il ko contro l’Empoli: “Mancanza di personalità? Non è questo il problema, la squadra ha iniziato bene, poi ci siamo disuniti, correndo tanto. Ci siamo così messi nelle mani dell’Empoli, ci voleva pazienza e giocare di squadra. Non è un momento facile ma abbiamo il tempo per recuperare. Questi due passi falsi ci faranno bene. I valori verranno fuori”.

Nervosismo – “Dispiace che siamo andati in frenesia e abbiamo sbagliato tanto tecnicamente. Dobbiamo avere la serenità di poterla ribaltare, da grande squadra, perché non si può andare sempre in vantaggio”.

Allegri psicologo – “In questo momento difficile bisogna affrontarlo facendo le cose semplici ed essendo più uniti. Abbiamo lasciato cinque punti ma dopo due partite abbiamo capito tante cose. Bisogna però prepararsi con serenità”.

Juve meno forte – “Ha giovani di valore, anche se mancano di esperienza. Bisogna trovare un equilibrio. Spesso ci mettono troppa generosità”.

Preoccupazioni – “In qualche modo sistemiamo la squadra. Cosa manca? Bisogna fare dei passaggi, non si può arrivare subito a dieci. Si deve crescere con pazienza”.

Qualità a centrocampo – “Locatelli non era in condizione. Danilo ha fatto una buona partita davanti la partita, mantenendo la tranquillità fino alla fine”.

Addio Ronaldo – “Ronaldo ha lasciato dei gol, ma da questo momento non possiamo pensare a lui. Ho un gruppo ottimo ma c’è sempre da fare. Sono fiducioso viste le qualità tecniche e morali dei ragazzi”.