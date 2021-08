Serie A | Clamoroso Juventus: l’Empoli manda ko Allegri! Vince anche la Fiorentina

Clamoroso a Torino. L’Empoli batte la Juventus grazie a Mancuso, nella seconda giornata di Serie A. Vittoria anche per la Fiorentina, che si impone contro la formazione di Juric

Comincia con una sconfitta il dopo CristianoRonaldo per la Juventus. I bianconeri sono stati battuti dall’Empoli. A Torino, i toscani, autori di una grande partita si sono imposti grazie ad una rete, al 21esimo del primo tempo, di Mancuso. Il bomber ha sfruttato un rimpallo dopo il tiro di Bajrami per battere Szczesny.

Nella Juventus diverse occasioni buone di Federico Chiesa, l’unico a provarci per davvero, ma allo stesso tempo anche tanta confusione. Per Allegri, che schiera Danilo playmaker e McKennie nei tre davanti, ci sarà tanto da lavorare ma bisognerà fare in fretta. L’Inter è già a +5. Tutto facile, invece, per la Fiorentina, che batte il Torino grazie alle reti di Gonzalez e del solito Vlahovic. Inutile il gol di Verdi nel finale.

Fiorentina-Torino 2-0: 41′ Gonzalez, 70′ Vlahovic

Juventus-Empoli 0-1: 21′ Mancuso

CLASSIFICA SERIE A: Inter* e Lazio* 6 punti, Udinese*, Bologna* e Atalanta* 4, Roma 3, Napoli 3, Sassuolo 3, Milan, Empoli* e Fiorentina* 3, Juventus 1, Cagliari 1, Spezia* 1, Sampdoria 0, Salernitana 0, Verona* 0, Torino* 0, Venezia* 0, Genoa 0.

* una partita in più