Calciomercato Fiorentina, Vlahovic: “Offerte importantissime”

Dusan Vlahovic protagonista in Fiorentina-Torino: in gol l’attaccante serbo che parla anche di calciomercato

Dusan Vlahovic conquista il ‘Franchi’. Gol e ovazione per l’attaccante serbo che dopo Fiorentina-Torino ha parlato a ‘Sky’: “Non so che dire, è una grande emozione, qualcosa di meraviglioso. Devo lavorare ancora più forte, con determinazione e umiltà. Dobbiamo continuare così, la cosa più importante è che abbiamo vinto la partita. Gol? E’ accaduto tutto di istinto, lo devo rivedere: ripeto, l’importante è aver vinto e aver fatto quello che il mister ci ha chiesto. Siamo sulla strada giusta”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

ITALIANO – “E’ davvero fortissimo se in un mese e mezzo è riuscito a trasmettere tutto ciò che ha immaginato. Non possiamo che essere contenti di averlo: siamo solo all’inizio e faremo di meglio”.

FUTURO – “Ho fatto bene a restare? Non ho mai spinto per andare via nonostante importantissime offerte per me e la società. Sono contentissimo di essere rimasto qui e spero che quest’anno faremo grandi cose”.