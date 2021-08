Le ultime di calciomercato Juventus si focalizzano sulla probabile partenza di un calciatore che non rientra nei piani di Allegri. Ipotesi Premier

Non rientra nei piani di Allegri e la Juventus, di conseguenza, sta cercando una soluzione, ovvero un acquirente. Parliamo di Luca Pellegrini, terzino mancino facente parte della scuderia di Mino Raiola col quale Cherubini e soci si sono incontrati due giorni fa in primis per Kean, per il cui ritorno è tutto fatto.

Stando alle ultime di ‘goal.com’, il futuro del classe ’99 ex Roma potrebbe essere in Premier League. Nella fattispecie al West Ham, a quanto pare interessato al suo cartellino. In scadenza a giugno 2025, Pellegrini potrebbe venir ceduto a titolo definitivo ma anche in prestito con diritto di riscatto.