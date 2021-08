Calciomercato Inter, rinnovo Lautaro | Arriva la svolta

L’Inter continua a lavorare al rinnovo di Lautaro Martinez, per evitare di perdere anche lui: svolta per il prolungamento

Seconda vittoria su due in campionato per la nuova Inter di Simone Inzaghi, che ieri sera ha vinto in rimonta una difficile partita in casa del Verona. Oltre alla doppietta di uno straordinario Joaquin Correa all’esordio con la maglia nerazzurra, il gol del momentaneo pareggio è stato firmato da Lautaro Martinez. ‘El Toro’ dopo l’addio di Lukaku e Hakimi è diventato uno dei punti fermi della squadra nerazzurra, che però i tifosi hanno ancora paura di perdere.

Così la società da diverso tempo sta lavorando con l’entourage dell’argentino al rinnovo del contatto, che scadrà nel 2023. La possibile svolta nella trattativa potrebbe finalmente essere arrivata.

Calciomercato Inter, svolta Lautaro: accordo trovato per il rinnovo

Blindare i pezzi pregiati della rosa, questo sarà certamente uno degli obiettivi dell’Inter nei prossimi mesi e nelle prossime settimane. Ieri sera Lautaro Martinez ha esordito nella nuova stagione, dopo aver saltato la prima di campionato per squalifica, segnando il primo gol della rimonta ai danni del Verona.

Per ‘El Toro’ l’Inter continua a lavorare per il rinnovo del contratto che scadrà nel 2023, e finalmente sarebbe arrivata la svolta. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, l’entourage dell’argentino e la società nerazzurra avrebbero trovato l’accordo per il prolungamento di contratto, che vedrà l’aumento d’ingaggio a 6 milioni di euro, mentre la durata dovrebbe essere fino al 2025 o 2026.