Calciomercato Inter, doppia mossa di Marotta e beffa al Milan

Calciomercato Inter, Marotta ancora attivissimo in queste ultime ore: la doppia mossa del dirigente nerazzurro spiazza il Milan.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Dopo l’addio di Lukaku, l’Inter non si è persa d’animo. Marotta è riuscito a mettere a segno colpi importanti come Dumfries, Dzeko e Correa. I nerazzurri raccolgono i frutti e vanno alla pausa a punteggio pieno, ma l’ad interista non ha ancora finito il suo operato in questa sessione di mercato. E una doppia mossa beffa il Milan e può mettere le basi per un altro colpo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, fa panchina alla Juventus | Marotta lo porta all’Inter

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Stando a quanto riportato da ‘Sport Mediaset’, infatti, l’Inter starebbe trattando con il Brest la cessione di Agoumè e Salcedo. L’intenzione sarebbe quella di aprire un canale privilegiato con il club francese e strappare una sorta di prelazione morale per il prossimo anno per Romain Faivre, centrocampista già nel mirino dei rossoneri.