Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza la clamorosa possibilità di un colpo a zero dei nerazzurri in casa Juventus. Ecco tutti i dettagli

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

L’Inter è ancora al lavoro per il post Samir Handanovic. Tutto è stato rimandato alla prossima estate, ma ovviamente la dirigenza nerazzurra si sta muovendo per cercare di capire a chi affidare la pesante eredità del portiere sloveno. Il nome più ‘caldo’ è forse quello di Onana, che come vi abbiamo raccontato ha messo in stand-by il Lione, interessato a prenderlo subito senza aspettare di prenderlo a luglio 2022 a costo zero. Cosa, invece, che vorrebbe fare l’Inter. Dovesse sfumare il portiere camerunese, a cui sono ovviamente interessati tanti altri club importanti, il club di viale della Liberazione dovrebbe ovviamente prendere in considerazione nuove soluzioni.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Nandez, nuovo tentativo del Napoli: pochi margini per i costi

Calciomercato Inter, Perin erede Handanovic | Gratis dalla Juventus

Tra queste ce n’è una sempre a zero, ma clamorosa poiché porta dritto in casa Juventus. Come riporta ‘Interlive.it’, infatti, a Marotta e Ausilio potrebbe venir proposto il profilo di Mattia Perin, 28enne pontino assistito da quell’Alessandro Lucci che nelle ultime settimane ha portato ad Appiano altri due suoi assistiti, Edin Dzeko e Joaquin Correa convincendo Lotito ad abbassare le pretese. Senza dimenticare che nella rosa di Inzaghi aveva già pure Vecino e Kolarov… Va poi detto che Perin è un portiere molto stimato da Ausilio fin dai tempi della prima avventura al Genoa e, visto che sarebbe prendibile a costo zero (il contratto del nativo di Latina scade a giugno 2022), il suo nome potrebbe stuzzicare non poco l’Inter.