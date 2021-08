Verona-Inter, Inzaghi: “Bravi a soffrire” | E applaude la società

Simone Inzaghi commenta la vittoria dell’Inter in rimonta sul Verona: tra campo e mercato, le parole del tecnico

Simone Inzaghi ha commentato a ‘Sky’ la vittoria dell’Inter sul campo del Verona: “E’ stata una vittoria sofferta. Il primo quarto d’ora abbiamo fatto poco. Il Verona ha fatto un ottimo primo tempo poi ci siamo riorganizzati, siamo stati bravi a trovare il pareggio con Lautaro. Si tratta di una vittoria importante, ai fini della classifica conta poco. L’Inter lo scorso anno aveva sofferto. Siamo stati bravi a soffrire e a portare a casa il risultato”.

INTER PIU’ DEBOLE – “Inter più debole? Bella domanda, come detto prima dell’esordio sono soddisfatto per quello che vedo tutti i giorni. Hakimi non l’ho mai allenato, Lukaku è un calciatore impressionante ma ha fatto una scelta diversa. Ci ha spiazzato ma ho la fortuna di avere una società che è intervenuta subito prendendo Dzeko, Dumfries e Correa in 10 giorni. Sapevamo che c’erano dei problemi, il primo obiettivo era mettere in sicurezza la società. Lo abbiamo fatto ora guardiamo avanti”.

Inter, Inzaghi: “Brava la società”

NAZIONALI – “Ora rimarremo in 5-6 più i primavera, ne andranno via in 20 ma dovremo lavorare lo stesso bene. Cori? Fa piacere perché sono arrivato da poco e i tifosi subito mi hanno accolto nei migliori dei modi. Sarà il campo a parlare ma non posso che ringraziarli perché ci hanno incitato sempre: è giusto dedicare la vittoria a loro”