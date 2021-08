VIDEO CM.IT | Calciomercato Juventus, Ronaldo lascia Torino

Cristiano Ronaldo lascia Torino. L’attaccante portoghese ha chiuso la sua avventura italiana con la Juventus. Ecco le immagini

E’ davvero finita l’avventura alla Juventus di Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese ha lasciato Torino, proprio pochi minuti fa, in aereo, come è possibile vedere dalle immagini raccolte da Calciomercato.it. Il calciatore – come raccontato – sembrerebbe destinato a vestire la maglia del Manchester City ma non sono escluse sorprese visto con il Psg, che resta sullo sfondo.

I francesi stanno per perdere Mbappe e se non dovessero riuscire a chiudere per Richarlison, il portoghese potrebbe davvero tornare di moda.