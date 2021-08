C’è attesa per definire il futuro di Cristiano Ronaldo e Mbappe, pronti a lasciare Juve e Psg. I francesi cercano il sostituto, in cima alla lista c’è Richarlison ma non si può escludere un ritorno di fiamma per il portoghese

A cinque giorni dalla chiusura ufficiale, il mercato corre veloce sul quadrilatero Italia, Inghilterra, Francia e Spagna. Un intreccio all’insegna del numero 7, visto che coinvolgerà tre proprietari importanti di questa maglia: Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe e Richarlison. L’attaccante portoghese ha già salutato la Juventus e spera in un accordo rapido con il Manchester City (o lo United) per porre fine alla sua avventura in bianconero.

Proprio l’ex Real Madrid è stato a lungo indicato come potenziale sostituto del francese al Psg, ma la dirigenza transalpina ha individuato nel brasiliano la prima scelta per l’attacco di Pochettino. L’ex Fluminense può contare su due sponsor eccellenti nel club parigino: il grande amico Neymar e Leonardo, che è in ottimi rapporti con il suo agente, Giuliano Bertolucci. Le informazioni raccolte da Calciomercato.it confermano l’esistenza di un’intesa di massima con il giocatore, ma arrivare a dama con l’Everton non sarà così semplice. Vista l’imminente chiusura del calciomercato, gli inglesi sono partiti da una richiesta tra i 90 e i 100 milioni di euro.

Una mossa per tentare di scoraggiare Leonardo o di ottenere il massimo dall’eventuale cessione del 24enne, che alla fine potrebbe partire a 70 milioni di euro. Una cifra decisamente alla portata del Psg, che a breve potrebbe incassare almeno 100 milioni in più dalla cessione di Mbappe al Real Madrid. Una trama degna delle migliori pellicole thriller, che potrebbe anche portare ad un clamoroso ritorno di fiamma del Psg per CR7, in caso di mancata fumata bianca tra Juve e City (o United) e tra Everton e Psg. Altri nomi che piacciono ai francesi sono Haaland e Gabriel Jesus.