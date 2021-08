Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Tutti i nomi per sostituirlo

La Juventus ragiona sul calciomercato, a caccia dei nomi giusti per l’attacco. Il punto sul possibile sostituto di Cristiano Ronaldo

La Juventus è arrivata al bivio sul calciomercato. A pochi giorni dal gong finale, infatti, i bianconeri sono a un passo dal perdere Cristiano Ronaldo. Come vi stiamo riportando a più riprese nelle ultime ore, il portoghese è vicino al Manchester City. Una notizia che costringe la Juventus ad andare a caccia del sostituto: impresa non semplice a questo punto della sessione estiva.

LEGGI ANCHE >>> VIDEO | Juventus: accordo Ronaldo-City, l’annuncio di Al-Khelaifi

Diversi profili sono sul tavolo, soprattutto in Serie A, in attesa dell’accelerazione decisiva che regalerà a Massimiliano Allegri la punta che gli serve per completare il reparto offensivo. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, fa panchina alla Juventus | Marotta lo porta all’Inter

Calciomercato Juventus, avanzano tre nomi per il post Ronaldo

La Juventus sfoglia la margherita, alla ricerca dei nomi giusti per sostituire Cristiano Ronaldo. I bianconeri puntano il mirino verso la Serie A: Gianluca Scamacca, di recente accostato anche all’Inter, ora potrebbe diventare un importante obiettivo bianconero. Per caratteristiche sarebbe forse il nome ideale per l’attacco di Allegri. Non il solo, dato che la Juventus potrebbe vedere anche un ritorno di Moise Kean in attacco. La presenza di Mino Raiola è sintomatica di un possibile affondo, ma un terzo nome importate resta alla finestra. Non bisogna sottovalutare, allo stesso tempo, Giacomo Raspadori: il talento piace non poco e potrebbe essere protagonista di un assalto nelle prossime ore. Da non dimenticare il nome di Mauro Icardi come l’idea che porterebbe ad Alexandre Lacazette. E attenzione anche alla pista Pierre-Emerick Aubameyang: l’idea che porta all’ex Borussia Dortmund potrebbe presto decollare. Allegri valuta tutti i nomi sul tavolo alla ricerca del sostituto ideale di Ronaldo.