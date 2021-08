Juventus, ancora in bilico il futuro di Cristiano Ronaldo: il portoghese avrebbe rivelato le proprie intenzioni ai compagni

Ad una settimana dalla fine del mercato, il nome di Cristiano Ronaldo continua a tenere banco. Il portoghese è entrato soltanto nella ripresa contro l’Udinese e ha trovato un gol annullato per fuorigioco all’ultimo istante di gara. Le nubi attorno al suo futuro però, sono tutt’altro che diradate. Il caso non è affatto chiuso e Psg e Manchester City continuano a pensare al portoghese. In casa parigina inoltre tiene banco la questione Mbappe, il cui rinnovo è sempre più lontano visto che ha chiaramente fatto capire di voler approdare al Real Madrid, nel corso di questa o della prossima estate.

Nel frattempo Ronaldo dovrà abituarsi a quella che sarà la sua nuova dimensione alla Juventus: non sarà più la stella indiscussa e non sarà più titolare inamovibile. Lo riferisce il ‘Corriere della Sera’, che parla di come Allegri, che ha il supporto pieno della società, si aspetti che Ronaldo impari a gestirsi, che non si impunti per giocare tutte le partite, ma che prenda coscienza del fatto che a 36 anni sia indispensabile dosare le forze. Che si prepari quindi per le sfide di cartello, ma che non ritenga scontato l’utilizzo anche nelle gare di media importanza. Nel frattempo però il portoghese avrebbe rivelato ai compagni di nutrire ancora speranze di poter cambiare squadra.