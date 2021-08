Juventus, intreccio Cristiano Ronaldo-Mbappe | Decisione presa!

Le ultime sul futuro di Cristiano Ronaldo e Mbappe, strettamente intrecciati in chiave Juventus: la decisione fondamentale.

Ultimi giorni di mercato, che vivono, in Italia, soprattutto su quello che sarà il futuro di Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese è ancora in bilico alla Juventus e il suo addio non è stato ancora scongiurato. Il suo destino, come noto, è strettamente intrecciato con quello di Kylian Mbappe al Psg. Giorni bollenti anche sotto la Torre Eiffel per capire cosa sarà del giovane attaccante francese.

Juventus, brivido Cristiano Ronaldo: Mbappe rifiuta il rinnovo col Psg

In tal senso, secondo ‘RMC Sport’, il giocatore avrebbe preso una decisione. Nella sua testa c’è soltanto il Real Madrid e così avrebbe fatto sapere a Leonardo di non essere intenzionato a rinnovare, respingendo l’ultima proposta di un quinquennale con opzione per il sesto anno e aumento dell’ingaggio (ma comunque inferiore a quello di Messi e Neymar). Nel momento in cui i ‘Blancos’ dovessero presentare un’offerta, cosa che però non è ancora avvenuta, il Psg dovrebbe pensare alla successione di Mbappe e nel mirino a quel punto ci sarebbe proprio Cristiano Ronaldo. Sebbene, sempre secondo ‘RMC Sport’, stia prendendo piede anche la pista Richarlison.