L’Inter spinge per l’arrivo di Joaquin Correa alla corte di Inzaghi. Ore decisive nella trattativa con la Lazio per l’attaccante argentino

Affondo finale. Ora o mai più. L’Inter fa sul serio per Joaquin Correa e oggi potrebbe essere il giorno decisivo per l’epilogo di una trattativa che va avanti da settimane. ‘El Tucu’ ha preso la sua decisione: raggiungere i nerazzurri, guidati dall’ex tecnico laziale Simone Inzaghi, e lasciare Formello. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Lo ha fatto presente in tempi non sospetti alla società biancoceleste. Lo ha ribadito a Maurizio Sarri prima della sfida contro l’Empoli al Castellani: “Mister, non me la sento di giocare”. Richiesta accolta. Spedito in tribuna vicino allo chef Giocondo Ruggieri con la speranza che da Milano arrivi un’offerta in linea con i parametri della Lazio, che chiede intorno ai 35 milioni di euro. Finora non è arrivata alcuna proposta convincente.

Calciomercato Inter, assalto a Correa: la situazione, Belotti l’alternativa

Alessandro Lucci, agente del giocatore, che con la Lazio in passato ha portato a termine diverse operazioni, sta cercando di mediare e avvicinare le parti per arrivare ad una soluzione. L’Inter avrebbe fatto sapere alla Lazio di voler chiudere l’affare Correa entro 48 ore. Sullo sfondo resta in piedi l’alternativa Belotti, pronto a lasciare il Torino. ‘El Tucu’ incrocia le dita. Si augura che la situazione possa sbloccarsi al più presto. Sta vivendo l’attesa con un pizzico di nervosismo. Un sentimento condiviso con le persone e gli affetti che lo seguono in ogni avventura calcistica.

Alcuni di loro, tornati della vacanze in Argentina, non hanno ancora disfatto i bagagli, convinti a breve ci sarà un altro aereo da prendere con destinazione Malpensa. L’ultimo di una estate infuocata e ricca di colpi di scena: dalla vittoria in Coppa America ad un trasferimento in extremis.