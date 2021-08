Calciomercato.it ha chiesto ai propri follower Twitter il profilo migliore per raccogliere la pesante eredità di Ronaldo alla Juventus. Ecco l’esito del sondaggio

Calciomercato.it ha chiesto ai propri follower Twitter il nome ideale per raccogliere la pesante eredità di Cristiano Ronaldo alla Juventus. In lizza quattro nomi, tutti rispettivamente in uscita dagli attuali club: Icardi, Gabriel Jesus, Martial e l’ex Moise Kean. Il sondaggio è stato vinto dal centravanti argentino ex Inter, ora al Paris Saint-Germain e costretto ai box per circa un mese.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 💣 #CristianoRonaldo è ancora in bilico alla #Juventus. In caso di addio, chi tra questi attaccanti, in uscita dai rispettivi club, sarebbe il migliore per sostituirlo? 📲 RT, VOTA E COMMENTA! — calciomercato.it (@calciomercatoit) August 23, 2021

Alle sue spalle si è piazzato Gabriel Jesus del Manchester City, subito dopo Kean. Quarto e ultimo il francese Martial del Manchester United.