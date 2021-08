Alla fine Granit Xhaka ha firmato, facendo sfumare definitivamente il suo trasferimento alla Roma

Granit Xhaka non giocherà con la maglia della Roma. Da qualche settimana non è più una notizia, ma ora è arrivata anche l’ufficialità. Lo svizzero era il nome preferito da Mourinho per il centrocampo, il rinforzo designato dallo Special One che però alla fine non ha potuto abbracciarlo. Colpa del mancato accordo con l’Arsenal, che ha fatto pian piano naufragare la trattativa. Come vi abbiamo raccontato alcune settimane fa, tanti aspetti hanno portato a questo esito, con il rinnovo di contratto che sembrava ormai l’unica opzione.

Una firma che nel frattempo è diventata anche ufficiale: Xhaka ha prolungato con l’Arsenal. I Gunners lo hanno annunciato nell’intervista allo stesso centrocampista dopo il brutto ko nel derby londinese con il Chelsea. “Sono molto felice, sono ancora qui. Ho firmato un nuovo contro e ovviamente voglio ripagare tutto il nostro staff e i tifosi, sanno che darò tutto in ogni partita e ogni allenamento. E dobbiamo dimostrarlo tutti come squadra il prima possibile”.