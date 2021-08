Nelle scorse ore al Milan è stato accostato Bernardo Silva. Per vederlo in Serie A serve che il Manchester City partecipi al pagamento dello stipendio

Cifre, che trovano conferme anche in Spagna: prestito biennale a circa 17-18 milioni e riscatto a 30 milioni. Una formula questa, secondo Fichajes.net, che potrebbe andare bene al Milan. Il problema adesso – si legge sul portale – sarebbe legato all’ingaggio. Troppi gli otto milioni di euro per le casse dei rossoneri. L’affare, dunque, potrebbe andare in porto solamente se lo stipendio venisse pagato per metà dal Manchester City.