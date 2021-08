Calciomercato Milan, idea Bernardo Silva | Prestito biennale dal City

Dall’Inghilterra rivelano che il Milan potrebbe essere protagonista di un super colpo di mercato: idea Bernardo Silva per i rossoneri

Ieri sono partite con il piede giusto l’Inter e l’Atalanta, ora tocca alle altre due italiane in Champions League: Juventus e Milan. Questa sera giocheranno i bianconeri contro l’Udinese, domani toccherà ai rossoneri contro la Sampdoria: nel frattempo, però, il mercato procede spedito. Dall’Inghilterra rivelano che il club meneghino starebbe valutando una clamorosa operazione di mercato per regalare a Stefano Pioli un grande trequartista: in regia c’è Jorge Mendes. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Milan, tentativo per Bernardo Silva | Operazione da oltre 50 milioni

Secondo quanto riportato dal ‘Daily Star’, il Milan potrebbe mettere le mani su Bernardo Silva: prestito biennale da 17 milioni e riscatto da oltre 30 milioni dal Manchester City, un’operazione complessiva da oltre 50 milioni di euro. Jorge Mendes, agente tra gli altri anche di Cristiano Ronaldo, potrebbe portare in Serie A anche il suo trequartista. I citizens hanno bisogno di fondi per arrivare ad Harry Kane e Bernardo Silva non sarebbe felice dell’arrivo di Grealish: super colpo per il campionato italiano.

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Calciomercato Milan, per Bakayoko si tratta ancora: le ultime sul Chelsea

I rossoneri devono ancora sostituire Hakan Calhanoglu, che intanto ieri ha esordito con gol con la maglia dell’Inter, e Bernardo Silva sarebbe un grande rinforzo per Stefano Pioli. Il portoghese era stato pagato circa 50 milioni di euro al Monaco da parte del City, che ora però ha virato in maniera decisa in altre direzioni: l’arrivo di Jack Grealish rischia di chiudere gli spazi al trequartista lusitano, che per questo potrebbe essere lasciato partire. Paolo Maldini prova a fare il grande colpo.