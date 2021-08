Ivan Zazzaroni ha parlato della situazione legata al futuro di Cristiano Ronaldo, che potrebbe ancora lasciare la Juventus

L’esclusione dai titolari, nel match contro l’Udinese, di Cristiano Ronaldo sta facendo ancora discutere. E’ evidente che l’assenza dal primo minuto, alimenta e conferma la volontà del portoghese di cambiare aria.

Alla chiusura del calciomercato non manca molto ma esiste ancora la possibilità, che l’ex Real faccia le valigie. Manchester City e soprattutto Psg, qualora dovesse partire Mbappe, sono le uniche piste da seguire.

In merito alla situazione di Cristiano Ronaldo, Ivan Zazzaroni, intervenuto a ‘Tutti Convocati’, si è così espresso: “Cristiano Ronaldo arriva da un anno in cui non ha vinto una mazza ed è all’ultimo anno del suo ciclo in bianconero – ammette il giornalista – i rapporti tra Mendes e Ronaldo non sono più come una volta, è l’agente che sta cercando di riaccreditarsi trovandogli l’ultimo grande contratto”.

Niente di concreto – “Mendes ha offerto Ronaldo ovunque. Leggo da tempo di CR7 al PSG, ma da quando è arrivato Messi mi sembra improbabile – prosegue Zazzaroni -. Allegri ha sempre deciso autonomamente e il tecnico livornese si misura sempre alla fine. Credo abbia fatto benissimo a tenerlo fuori. Chi dice che Allegri ha sbagliato formazione e non doveva tirar fuori Ronaldo sono gli stessi che dicevano che la Juve era schiava del portoghese”.