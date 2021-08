Massimiliano Allegri subito alle prese con un infortunio in attacco dopo il 2-2 di Udine: si tratta di lesione muscolare

La Juventus di Massimiliano Allegri si lecca le ferite dopo il 2-2 subito in rimonta ieri in casa dell’Udinese con due papere da parte di Szczesny. Una prima giornata che si chiude con un solo punto in classifica nonostante una prestazione nel complesso positiva. Tanti gli spunti di discussione, dal portiere polacco a ovviamente Cristiano Ronaldo, entrato solo a gara in corso così come Chiesa. Oltre a questo, oggi per il tecnico toscano arrivano anche brutte notizie dall’infermeria.

Il brasiliano Kaio Jorge, infatti, si è fermato al termine dell’allenamento di oggi a causa di un problema muscolare ed è stato sottoposto subito agli esami diagnostici del caso a J-Medical. E gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di medio grado del retto femorale della coscia sinistra. Tra dieci giorni il brasiliano appena arrivato dal Santos effettuerà nuovi esami per stabilire con precisione i tempi di recupero.