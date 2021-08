L’Inter stupisce all’esordio contro il Genoa in Serie A, riuscendo a portare a casa un importante 4-0. Bene anche il Sassuolo in trasferta

Parte la Serie A e l’Inter non si fa trovare impreparata. La compagine guidata da Simone Inzaghi, infatti, riesce a portare a casa tre punti importanti alla prima, dopo un periodo di sfiducia causata da un calciomercato molto complicato. L’Inter parte subito forte e trova il vantaggio già al sesto minuto di gioco grazie a Milan Skriniar. Il difensore svetta di testa su assist di Calhanoglu. E’ lo stesso centrocampista con un bel tiro a trovare il raddoppio nel primo tempo. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Nella ripresa il copione non cambia: qualche occasione per il Genoa, ma l’Inter trova anche il 3-0 con il subentrante Arturo Vidal. Poi è Edin Dzeko a chiudere i giochi e firmare il poker. Un’ottima prova, quindi, per i nerazzurri che stupiscono per solidità e intensità del gioco. Buona la prima per Simone Inzaghi.

Serie A, non solo Inter: colpo Sassuolo in trasferta

L’Inter, quindi, porta a casa tre punti essenziali, ma anche il Sassuolo non si fa trovare impreparato alla prima. Raspadori al 32esimo la sblocca, poi il rosso a Veloso mette la partita in discesa per i neroverdi Djuricic raddoppia, poi accorcia il solito Zaccagni. Traore firma l’1-3, ma poi il Verona non si arrende e accorcia con il 2-3, ancora con Zaccagni. Una vittoria pesante in trasferta alla prima di Serie A per il Sassuolo.