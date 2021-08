Calhanoglu grande protagonista del match tra Inter e Genoa. Schermaglie social tra tifosi nerazzurri e i sostenitori del Milan sul fantasista turco

Partita fino sugli scudi per Hakan Calhanoglu, mattatore del match tra Inter e Genoa a San Siro. Assist e primo gol ufficiale in nerazzurro in appena 16 minuti per l’ex fantasista del Milan, che ad inizio ripresa è andato vicino alla doppietta con il destro vincete sotto l’incrocio annullato per il fuorigioco di partenza di Perisic.

I tifosi nerazzurri applaudono le gesta del turco, sottolineandone l’ottima prestazione e il grande impatto avuto con la nuova maglia. Non sono mancate neanche le schermaglie e gli sfottò con i sostenitori milanisti, che hanno perso questa estate a parametro zero Calhanoglu che era in scadenza di contratto con il ‘Diavolo’.