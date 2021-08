Due assist per Romain Faivre in Brest-Psg: accostato al Milan di recente, continua a mettersi in mostra il talento classe ’98

Nello scorso maggio, l’autorevole quotidiano ‘Le Parisien’ accostò al Milan un giocatore sconosciuto ai più nel panorama italiano: Romain Faivre. Classe ’98, il calciatore ha compiuto 23 anni lo scorso luglio. Ed una valutazione che già potrebbe aggirarsi attorno ai 15 milioni di euro: gli stessi che potrebbe chiedere al Brest, squadra proprietaria del cartellino del giovane centrocampista transalpino.

Nella partita contro il Psg, terminata da pochi minuti, con la vittoria dei parigini in trasferta per 4-2, Faivre si è messo in evidenza con due assist, gli stessi che hanno tenuto viva la partita fino al 90′, quando Di Maria ha chiuso il match con il gol del poker parigino.

Faivre-Milan: l’interesse non è nuovo

Gli osservatori del Milan hanno, da tempo, segnalato sui propri taccuini il nome di Faivre: come dicevamo, è dal maggio scorso che se ne parla in ottica rossonera. Faivre nasce centrocampista, ma già questa sera ha giocato più avanzato, da trequartista centrale, lo stesso ruolo che da tempo il club sta cercando.

Resta da capire quali sono le condizioni: ad esempio, un prestito con diritto di riscatto, che potrebbero esser intavolate per un eventuale trasferimento.