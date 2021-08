Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sulle uscite: tre in agenda nei prossimi giorni. Ecco i dettagli

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Inter al lavoro sul mercato non solo per regalare a Inzaghi un altro attaccante, con Thuram avanti a Correa, ma anche per sfoltire l’organico. A tal proposito, sono vicine tre cessioni: quelle di Pinamonti, Agoume e Valentino Lazaro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo in attacco: l’annuncio di Inzaghi

L’attaccante classe ’99, scuderia Raiola, è prossimo allo scarco ad Empoli con la formula del prestito. I nerazzurri contribuiranno al pagamento di almeno metà del ricco ingaggio di 2 milioni più bonus. Il centrocampista francese classe 2002, invece, si appresta a tornare in Francia sempre con la medesima formula: Brest, Saint-Etienne e Bordeaux se lo contendono. Per lui attese novità forse già nelle prossime ore.

Infine per l’austriaco è in netta pole il Benfica: l’esterno classe ’96 dovrebbe lasciare nuovamente Milano in prestito (possibile anche biennale) con diritto di riscatto sui 7-8 milioni.