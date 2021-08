Calciomercato Milan, non solo Florenzi | Si avvicina anche Bakayoko

Il Milan si appresta a mettere il fiocco sul proprio mercato: Florenzi è in arrivo dalla Roma ed il ritorno di Bakayoko è sempre più concreto

Nell’estate degli adii a parametro zero di Donnarumma e Calhanoglu, i rossoneri sono riusciti a mettere in piedi un mercato molto intelligente. Hanno sostituito il portiere di Castallammare di Stabia con Mike Maignan, poi hanno riscattato Tomori e Tonali, integrando la rosa con un top player in attacco come Giroud. Ora, nella settimana in cui ripartirà il campionato italiano, il Milan si appresta a consegnare altri due colpi a Stefano Pioli: si tratta di Alessandro Florenzi e di un gradito ritorno. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Milan, accelerata per Florenzi | Si riavvicina anche Bakayoko

Il primo colpo in termini di temporali del Milan sarà Alessandro Florenzi: come raccontato ieri su Calciomercato.it, nella serata è stato trovato l’accordo con la Roma ed il giocatore arriverà a Milano a brevissimo. Il secondo colpo potrebbe essere un gradito ritorno, anche questo raccontato nei giorni scorsi su queste pagine: il Chelsea apre ad un’operazione low-cost per Bakayoko. Il francese, quindi, potrebbe tornare in rossonero per completare il centrocampo di Stefano Pioli. Per Bakayoko si va incontro ad un prestito a condizioni molto più vantaggiose rispetto a due anni fa, con un diritto di riscatto più alla portata rispetto ai 20 milioni chiesti dai ‘Blues’ in passato.