Le ultime informazioni di Calciomercato.it sul possibile ritorno al Milan di Bakayoko

Perfezionata la cessione di Pobega al Torino, il Milan continua a cercare almeno un centrocampista per rinforzare la propria rosa. Oltre ad Adli, in grado di disimpegnarsi bene anche sulla trequarti, la dirigenza rossonera continua a percorrere anche la pista che conduce a Bakayoko. Insieme a Zappacosta, il centrocampista centrale non è presente nella numerazione ufficiale del Chelsea, annunciata dai Blues in queste ore, ma questo non è certamente l’unico indizio che fa pensare ad una partenza imminente.

Le informazioni raccolte da Calciomercato.it confermano un ritorno di fiamma per l’ex Napoli, incoraggiato anche dalla possibile uscita di scena del Lione. I francesi hanno chiesto in prestito con diritto di riscatto il 27enne (i londinesi possono rinnovare il contratto fino al 2023 con un’opzione automatica), ma la trattativa non è poi decollata. Accostato in Italia anche a Juventus e Napoli, Bakayoko ha già da tempo dato il gradimento per una seconda avventura in rossonero.