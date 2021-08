Calciomercato Juventus, Locatelli day | Oggi visite mediche e firma

Oggi è finalmente il Locatelli day in casa Juventus: il centrocampista è sbarcato a Torino nella notte e oggi sosterrà le visite mediche

Si è concluso la telenovela dell’estate in casa Juventus: come raccontato su queste pagine, nella giornata di ieri è stato trovato l’accordo con il Sassuolo e Locatelli sarà bianconero. Un rinforzo importante per il centrocampo, un colpo voluto fortemente da Massimiliano Allegri, prontamente accontentato dalla dirigenza piemontese. Oggi, finalmente, è il giorno di Locatelli alla Continassa: il centrocampista della Nazionale è arrivato nella notte a Torino e questa mattina si sottoporrà alle visite mediche. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Juventus, ecco Locatelli | Le prime immagini a Torino

Manuel Locatelli è, di fatto, un nuovo giocatore della Juventus. Questa mattina il centrocampista è atteso al J-Medical per sostenere le visite mediche, poi dritto in sede per la firma sui contratti e tutte le foto di rito. In mezzo, il primo bagno di folla in bianconero: questa mattina alla Continassa sono attesi i tifosi, pronti a sommergere di affetto e selfie il nuovo acquisto della ‘Vecchia Signora’. Intanto, guarda le prime immagini del nuovo acquisto della Juventus.

🎥 #Juventus – Prima notte bianconera per Manuel #Locatelli: l’ormai ex centrocampista del #Sassuolo è arrivato in tarda serata al J-Hotel di Torino. Domani mattina in programma le visite mediche, prima della firma sul contratto e dell’ufficialità 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/HnM8JZNlf5 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) August 17, 2021

L’operazione Locatelli, anche se dopo lunghe ed estenuanti trattative, è andata a buon fine per la Juventus. Federico Cherubini è riuscito ad ottenere ciò che voleva: prestito biennale gratuito con obbligo di riscatto a partire dal 2023, rinforzando l’undici di Allegri senza gravare sul bilancio. Anche Locatelli ha ottenuto quello che desiderava e che ha ribadito per tutto il tempo nel corso della trattativa. Ricordiamo che l’ex Milan ha rifiutato l’Arsenal, come rivelato su Calciomercato.it, per vestire la maglia bianconera. Oggi, finalmente, sarà il suo giorno in casa Juventus.