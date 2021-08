Calciomercato Juventus, adesso Locatelli è vicinissimo: le ultime

Si avvicina sempre di più alla conclusione, positiva, la trattativa tra la Juventus e il Sassuolo per Manuel Locatelli

Per Manuel Locatelli alla Juventus siamo alle battute finali. Una trattativa lunghissima, diventata quasi una telenovela, che sta per volgere al termine. Fonti vicine alle contrattazioni, interrogate da Calciomercato.it, confermano questo scenario: le sensazioni sono positive e oggi può arrivare la fumata bianca. Decisivo il passo in avanti del club bianconero, pronto ad accontentare i neroverdi sulla formula e le modalità di attuazione dell’obbligo di riscatto, vero scoglio che ha frenato più volte la trattativa. Accordo trovato sulla base di un prestito biennale gratuito con riscatto da esercitare entro il 30 giugno 2023 obbligatoriamente. Le parti sono al lavoro per stilare i contratti, prima delle visite mediche e della firma sugli stessi per ufficializzare un affare che è andato avanti per settimane. Note, invece, le cifre totali dell’operazione: 35 milioni di euro per il cartellino del 23enne centrocampista, campione d’Europa con l’Italia di Roberto Mancini. Adesso, Locatelli è davvero ad un passo dalla Juventus, per la gioia dell’allenatore Massimiliano Allegri.