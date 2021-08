Calciomercato Milan, non solo Florenzi | Altro colpo vicino: è un ritorno!

Calciomercato Milan: rossoneri al lavoro per definire l’arrivo di Florenzi già nella notte. Si avvicina anche Bakayoko: tutti i dettagli

Alessandro Florenzi sarà un nuovo giocatore del Milan. Arrivano nuove conferme sulla buona riuscita della trattativa con la Roma: come riportato da ‘Sky Sport’, il club rossonero vuole chiudere l’affare già nella notte, o al massimo domattina. C’è l’ok dei giallorossi per il prestito (e non obbligo) con diritto di riscatto e ballano solo 500mila euro tra le due società. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Ma non solo Florenzi. Si sta infatti avvicinando concretamente anche il ritorno di Tiémoué Bakayoko dal Chelsea, raccontato negli scorsi mesi da Calciomercato.it. Il Milan continua a trattare con i campioni d’Europa in carica. L’eventuale ritorno del francese, però, non esclude Adli. I rossoneri accelerano per gli ultimi colpi in entrata.