Le ultime di calciomercato mettono in evidenza il colpo messo a segno dal Frosinone. I ciociari hanno vinto la concorrenza dell’Atalanta per Kremenovic

Milan Kremenovic sbarca in Italia. Ma non all’Atalanta, che pure era molto interessata, bensì al Frosinone che un po’ a sorpresa ha battuto la concorrenza dei bergamaschi (e non solo) aggiudicandosi il cartellino di questo promettente difensore serbo nato in Germania.

Come svelato in esclusiva da ‘Seriebnews.com’, il Ds dei ciociari Angelozzi è stato più lesto di tutti chiudendo per l’acquisto a titolo definitivo del difensore classe ’99. Attenzionato pure dal Milan nel recente passato, Kremenovic arriva dal Graficar di Belgrado e si legherà alla società di Stirpe per cinque anni.