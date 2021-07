L’Atalanta si muove in maniera concreta per Kremenovic, talentuoso difensore serbo nato a Berlino. Nel recente passato il classe ’99 è stato nel mirino del Milan

In ottica futura l’Atalanta ha messo gli occhi su un talento serbo nato in Germania, trattasi di Milan Kremenovic. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it non si tratta solo di un semplice gradimento, il club orobico fa sul serio per il difensore classe ’99 in forza ai serbi del Graficar.

Nel recente passato in orbita Milan, il berlinese vanta estimatori pure nella Serie B italiana, ma la ‘Dea’ è quella che fin qui ha mosso passi concreti per il suo cartellino. Vedremo se ci sarà l’affondo decisivo.