Calciomercato Juventus, il rinnovo di Cristiano Ronaldo è fuori discussione

Tra gli svincolati di lusso per il 2022, c’è anche il nome di Cristiano Ronaldo, in scadenza di contratto con la Juventus

Quella che sta per cominciare, sarà la quarta stagione in Italia, con la maglia della Juventus, per Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese è stato al centro di moltissime voci di mercato nel corso della sessione ancora attiva, si chiuderà il 31 agosto prossimo: si è parlato del Real Madrid, del Manchester United, dello Sporting Clube de Portugal e, infine, del Paris Saint-Germain. Allo stato attuale, però, non appare pensabile un addio entro la fine di questo mese di ‘CR7’, anche perché i tempi per sostituirlo degnamente sarebbero davvero stretti. Dunque, la continuità del calciatore in bianconero, agli ordini di Massimiliano Allegri, appare scontata, a meno di clamorosi colpi di scena. Discorso diverso per quanto riguarda un eventuale prolungamento oltre la data del 30 giugno 2022, giorno in cui scadrà il contratto che lo lega al club presieduto da Andrea Agnelli.

Calciomercato Juventus, rinnovo Ronaldo fuori discussione

Cristiano Ronaldo avrebbe contattato il Real Madrid di Florentino Perez per capire la fattibilità di un ritorno immediato in Spagna, sostiene ‘Don Balon’, ma avrebbe trovato la ferma opposizione del presidente castigliano. Il Manchester United ha puntato su Jadon Sancho, mentre il Paris Saint-Germain ha realizzato il colpo del secolo ingaggiando lo svincolato di lusso Leo Messi. Per tutti questi motivi, Ronaldo appare ‘costretto’ a continuare la sua esperienza con la Juventus. Ma soltanto fino alla scadenza naturale del contratto, nel 2022: il prolungamento, sostiene il media spagnolo, è da considerarsi assolutamente fuori discussione.