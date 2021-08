Coppa Italia: avanti Sampdoria e Salernitana, Alessandria a testa alta

Si chiude il tabellone dei sedicesimi di Coppa Italia, che andranno in scena a dicembre: sono sei le squadre del campionato cadetto rimaste in corsa

Dopo le vittorie di Crotone e Ternana nel tardo pomeriggio, con l’eliminazione di Brescia e Bologna, tocca a Sampdoria e Salernitana andare avanti verso i sedicesimi di Coppa Italia, in calendario per il 15 dicembre. I blucerchiati partono decisamente male, subendo subito l’1-0 dell’Alessandria, combattiva e scesa in campo per niente remissiva: un errore di Audero e Chiarello al 9′ sblocca la gara.

Pochi minuti dopo Quagliarella trova uno dei suoi colpi, di tacco, ma l’arbitro annulla il pareggio per fuorigioco: il capitano blucerchiato non demorde e al 28′ si ripete, sempre di tacco, per l’1-1. Prima dell’intervallo, fallo in area di rigore di Bereszynski e dagli undici metri Corazza, ex di turno, riporta avanti i piemontesi. Nella ripresa Gabbiadini prima e Thorsby dopo ribaltano il risultato, portando la Sampdoria sul 3-2 definitivo. Alessandria che chiude anche in inferiorità numerica per la doppia ammonizione rimediata all’84’ da Benedetti.

All’Arechi di Salerno, invece, decisiva è una doppietta di Federico Bonazzoli, con un gol per tempo, per stendere la Reggina: il primo arriva in pieno recupero, dopo un ottimo controllo dell’attaccante ex Torino e Samp, mentre il secondo arriva al 55′, a chiudere la gara. Al ridosso dell’80’ annullato anche il 3-0 a Capezzi, per fallo dello stesso centrocampista in attacco. Granata che incontreranno il Genoa a dicembre e che adesso sposta l’attenzione sull’esordio in Serie A contro il Bologna al Dall’Ara.