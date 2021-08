Coppa Italia: avanti il Crotone, goleada della Ternana al Bologna

Clamoroso risultato a Bologna, con la Ternana che passa 5-4 sulla squadra di Mihajlovic. Fuori anche il Brescia di Filippo Inzaghi

Un esordio stagionale incredibile per il Bologna di Sinisa Mihajlovic: nella sfida con la Ternana, valevole per l’accesso ai sedicesimi di finale di Coppa Italia, gli umbri mettono in difficoltà i felsinei e li costringono a inseguire un risultato inaspettato. Dopo i fischi nel primo tempo, una partenza decisamente in salita per il tecnico serbo, che già questo fine settimana ospiterà per l’esordio in campionato la Salernitana: vietato sbagliare, adesso.

Avanti il Crotone, goleada della Ternana al Bologna

Dopo il primo tempo la squadra di Cristiano Lucarelli si fa trascinare da Alfredo Donnarumma, che pur sbagliando un rigore fa in modo che il risultato si fermi sul 3-1. Di Agazzi e Peralta, con assist del centravanti campano, le altre due reti, mentre il Bologna prova a replicare con Dominguez. Rientro in campo per la seconda metà di gioco ancora più tragico per Mihajlovic, che subisce il 4-1 e il 5-1, firmato da Falletti su rigore e ancora da Peralta. Arnautovic e Soriano riportano la gara sul 5-3, poi al 75′ Orsolini, dal dischetto, accorcia ancora di più le distanze con il 5-4. Sforzo vano, perché ad avere la meglio, al triplice fischio, sono gli umbri che dopo aver superato l’Avellino per 2-1 adesso attendono il Venezia ai sedicesimi, a dicembre.

Nell’altra sfida del tardo pomeriggio Crotone e Brescia vanno ai supplementari dopo il 2-2 maturato nei 90 minuti regolarmentari: di Vulic il vantaggio per i padroni di casa, poi Van de Looi e Bajic ribaltano il risultato per le Rondinelle, alle quali risponde poi Mulattieri al 77′. Supplementari che regalano la sola emozione dell’espulsione di Pajac al 120′ e gara che scivola ai calci di rigore: decisivi per gli ospiti gli errori di Moreo e Ndoj, mentre per gli Squali vanno tutti a segno. Per il Crotone ci sarà, adesso, l’Udinese come prossima avversaria.