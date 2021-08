Calciomercato Milan, situazione Florenzi | Fumata bianca vicina

Domani potrebbe essere la giornata decisiva per Florenzi al Milan: contatti continui per chiudere con la Roma

Sono giorni caldi per il Milan e non per le temperature. Paolo Maldini ha individuato in Alessandro Florenzi il terzino destro per dare un’alternativa a Davide Calabria. E’ tornato alla Roma dal PSG, che ha deciso di non riscattarlo. Non rientra nei piani di José Mourinho e Stefano Pioli sarebbe contento di accoglierlo, anche per la perdita di Diogo Dalot, tornato al Manchester United dal prestito. E la trattativa per Florenzi potrebbe sbloccarsi già a partire da domani.

Milan, vicina la fumata bianca per Florenzi

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘, il Milan e la Roma continuano a lavorare sulla formula per concludere la trattativa Florenzi. Sono stati positivi i contatti con il suo procuratore, Alessandro Lucci, che è in contatto coi due club per cercare una soluzione che vada bene alle parti in causa. Domani potrebbe arrivare la fumata bianca. Il Milan vorrebbe il prestito con diritto di riscatto, mentre la Roma cerca l’obbligo. A metà strada potrebbe trovarsi la soluzione: il prestito con obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento di obiettivi.