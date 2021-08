L’associazione europea dei club, con un comunicato ufficiale, ha reso noto il reintegro delle nove società che avevano partecipato al progetto Superlega pochi mesi fa

Con un comunicato UFFICIALE, l’ECA, European Club Association, presieduta da Nasser Al-Khelaifi ha reintegrato nove delle dodici società che avevano dato vita alla SuperLega lo scorso aprile. Queste società sono: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Milan ed Inter.

ECA Executive Board accepts Clubs’ requests to retain #ECA membership, completing reintegration of the Clubs into European football. Read more 👇https://t.co/TGFV5PFVXQ — ECA (@ECAEurope) August 16, 2021

Restano ancora fuori le tre che stanno ancora combattendo a favore della creazioni della SuperLega ovvero la Juventus di Andrea Agnelli, il Barcellona di Joan Laporta ed il Real Madrid di Florentino Perez. Con questa firma, le nove società che avevano optato precedentemente per l’ingresso in SuperLega ammettono anche pubblicamente il fallimento del progetto ritenuto non di “interesse per la comunità calcistica”.