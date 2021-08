Calciomercato Milan, doppio colpo per Pioli | Arrivano Adli e Florenzi

Il Milan si appresta a chiudere il mercato con un doppio colpo: i rossoneri stringono sia per Adli che per Florenzi

È un Milan scatenato sul mercato. Paolo Maldini vuole consegnare a Stefano Pioli altri due colpi prima dell’inizio del campionato, confezionandogli così una rosa completa e di primissimo piano per dare l’assalto allo scudetto. Secondo quanto rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’, i rossoneri starebbero per chiudere sia per Adli sia per Florenzi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Calciomercato Juventus e Milan, Serie A a rischio: rinnovo e addio

Calciomercato Milan, subito due innesti | Arrivano Adli e Florenzi

Yacine Adli è l’uomo giusto per Stefano Pioli. Il talento francese piace moltissimo alla dirigenza meneghina, che sta trattando con il Bordeaux per avere un piccolo sconto e chiudere l’operazione sotto i 10 milioni di euro complessivi. Proseguono, poi, i contatti con la Roma per portare l’esterno a Milano: Florenzi ha già espresso alla dirigenza giallorossa che vuole raggiungere la compagine di Pioli. Resta ancora da scogliere la formula dell’operazione, con il Milan che vorrebbe posticipare il pagamento alle prossime stagioni e la Roma che invece vorrebbe incassare subito. La sensazione, però, è che l’accordo possa essere imminente. Insomma, il Milan si appresta a chiudere per altri due rinforzi da consegnare a Pioli.