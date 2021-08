Calciomercato Juventus, firma Ronaldo | Tutta la verità

La Juventus si trova di fronte a un bivio per quanto riguarda Ronaldo: contratto in scadenza nel 2022, la verità sull’addio

La Ligue 1 ha appena accolto Lionel Messi, entusiasta del tridente che comporrà al PSG con Neymar e Mbappe. Le big europee restano a guardare la squadra parigina che si è rinforzata. E’ in bilico anche il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus, visto che ha il contratto in scadenza nel 2022. E nelle ultime ore si era parlato della sua permanenza nel Principato di Monaco, in un albergo di lusso in compagnia di una persona molto importante, ovvero Dmitrij Rybolovlev.

Juventus, smentite su Ronaldo a Monaco

Secondo quanto riferito da ‘Le10Sport’, però, le cose stanno diversamente. Il portale francese smentisce la notizia di un arrivo di Cristiano Ronaldo a Monaco per firmare con la squadra di Rybolovlev. A dirla tutta, non dà nemmeno certezze sull’arrivo di CR7 nel Principato, e dunque del successivo incontro con il presidente russo. Una situazione che sarebbe stata interessante, considerando che Messi è al PSG: i due si sarebbero potuti incontrare nuovamente nello stesso campionato.