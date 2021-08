Un bel gesto in Serie A, Thorsby cambia numero di maglia per sensibilizzare sul riscaldamento globale: il gesto per l’ambiente del norvegese

Siamo entrati nella settimana del caldo record, con picchi di 48 gradi in Sicilia ed in altre regioni italiane. Tutte spie e avvisaglie che il nostro Pianeta ci sta lanciando, per un riscaldamento globale che si fa sempre più pressante e preoccupante. È proprio in questo contesto che arriva la decisione di Morten Thorsby, valido centrocampista della Sampdoria. Il norvegese, infatti, avrebbe deciso di cambiare numero di maglia per sensibilizzare le persone sulla crisi climatica che stiamo vivendo. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Thorsby passerebbe dalla maglia numero ’18’ blucerchiata a quella numero ‘2’. Una scelta che fa riferimento all’obiettivo primario del ‘Paris Agreement’, che stabilisce una serie di paletti da seguire per limitare il riscaldamento globale al di sotto dei 2°C. Un’iniziativa a favore dell’ambiente, quella di Thorsby, un gesto lodevole in mezzo al marasma del calciomercato in Serie A.