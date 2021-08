Il Milan è vicino ad un altro acquisto: il presidente rompe gli indugi e annuncia che la trattativa può chiudersi nei prossimi giorni

La trattativa può chiudersi nei prossimi giorni. E’ il presidente a dare la notizia che riguarda il Milan. Gerard Lopez, numero uno del Bordeaux, ‘manda’ Yacine Adli ai rossoneri. Il 21enne trequartista franco-algerino è vicino allo sbarco in Serie A. Dopo un lungo corteggiamento, Maldini sembra aver fatto breccia e poter definire a breve l’affare. L’arrivo di Adli completerebbe così la trequarti rossonera con il calciatore di Vitry-sur-Sein che potrebbe essere impiegato anche in mediana. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato, Adli in arrivo: “Milan ben piazzato”

A far capire che la trattativa per Adli al Milan è avviata alla conclusione è il presidente del Bordeaux Gerard Lopez parlando all’emittente francese “RMC Sport”: “Non è sbagliato dire che il Milan è ben piazzato – le sue parole – Se succederà, sarà nei prossimi giorni”.

Per Adli il Milan si sarebbe spinto ad offrire circa 12 milioni di euro, cifra che potrebbe bastare per portare a termine l’operazione.