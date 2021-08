Il Milan e la Roma hanno trovato l’accordo sul passaggio in rossonero di Alessandro Florenzi. Prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo. I dettagli

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Alessandro Florenzi, come raccontato nei giorni scorsi, è destinato a diventare un nuovo giocatore del Milan. L’esterno italiano ha detto sì ai rossoneri ed è in attesa del via libera da parte della Roma, per volare a Milano, come fatto da Edin Dzeko. L’affare è ormai in dirittura d’arrivo.

LEGGI ANCHE >>> Milan, Pioli riabbraccia i centrocampisti. Le ultime su Ibra

Le parti hanno trovato un accordo sulla base di un prestito, con diritto di riscatto, che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Nelle casse dei giallorossi potrebbero così finire 6-7 milioni di euro.