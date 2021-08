Calciomercato Juventus, irrompe Mourinho | Salta il colpo a zero

Sfida tra Roma e Juventus per arrivare a Moriba, che ha un contratto in scadenza nel 2022 con il Barcellona

Il futuro di Ilaix Moriba potrebbe non essere più alla Juventus: il calciatore ha al momento diverse offerte sul tavolo, soprattutto dalla Premier League, ma anche dal Lipsia, stando a quanto riportato da ‘ESPN’, che conferma che già lo scorso anno la compagine tedesca aveva provato a portarlo in Bundesliga.

Calciomercato Juventus, irrompe Mourinho

Attualmente Moriba ha un contratto in scadenza nel 2022 con il Barcellona, ma il giocatore non vorrebbe andare in scadenza, anzi, secondo ‘DiarioGol’ per adesso avrebbe rifiutato tutte le offerte che sono arrivate per lui. A farsi avanti, adesso, potrebbe essere anche José Mourinho: il tecnico portoghese avrebbe chiesto alla dirigenza della Roma di arrivare a mettere a disposizione 20 milioni per il giocatore, così da poter soddisfare anche le sue richieste dal punto di vista di ingaggio.

L’entourage del giocatore vede di maggior auspicio un trasferimento nel prossimo anno, anche a costo di dover trascorrere un’intera stagione in tribuna: questo permetterebbe loro di avere maggior controllo sul futuro del giocatore, evitando di dover trovare un accordo con il Barcellona, desideroso di monetizzare subito.