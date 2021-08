Calciomercato Inter, attesa per Dzeko | Bomber verso Milano

Inter in attesa di Dzeko dopo l’accordo trovato sabato, oggi il bomber dovrebbe sostenere le visite mediche a Milano

Edin Dzeko atteso oggi a Milano per la firma con l’Inter. Dopo l’accordo trovato sabato scorso, l’allenamento a parte di ieri con la Roma, in questo mercoledì di inizio agosto si prevede il passo decisivo per il trasferimento di mercato. Il bomber ha già manifestato ai giallorossi la voglia di accasarsi in nerazzurro e oggi dovrebbe presentarsi in terra lombarda per le visite mediche di rito prima della firma sul biennale da 6 milioni di euro a stagione.

La Roma, dal canto suo, considerando la volontà di Dzeko, avrebbe deciso di farlo partire pur non avendo ancora bloccato il suo erede. I giallorossi hanno chiesto un indennizzo da 1-2 milioni di euro, cifra che l’Inter potrebbe sborsare per completare subito il primo rinforzo del dopo Lukaku.