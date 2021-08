La scorsa estate è stata quella del maxi scambio tra Juventus e Barcellona con protagonisti Arthur e Pjanic. Dalla Spagna rilanciano il percorso inverso ma i catalani hanno deciso

Miralem Pjanic e la Juventus potrebbero nuovamente incrociare il proprio destino dopo il maxi scambio della scorsa estate che ha portato il bosniaco al Barcellona e Arthur a Torino. Tra problemi fisici e difficoltà di adattamento entrambi i centrocampisti hanno reso al di sotto delle aspettative. Pjanic in particolare non è mai entrato realmente nei piani di Koeman e a meno di svolte impreviste potrebbe fare rientro proprio alla corte del mentore Allegri.

Calciomercato Juventus, Pjanic pronto a tornare: Arthur invece resta

Stando a quanto sottolineato da ‘Sport’, la trattativa tra Barça e Juve procede a rilento, ma va avanti con un possibile ritorno di Pjanic in bianconero accettando un taglio di stipendio del 20% in modo che la compagine di Agnelli possa ingaggiarlo nuovamente. Lo stesso quotidiano evidenzia inoltre come sia il bosniaco che Arthur potrebbero tornare nei rispettivi club precedenti, ma la reazione da Barcellona è ben diversa rispetto a quella della Juventus. Il verdeoro si sarebbe infatti offerto di tornare nell’ambito di questa operazione ma la risposta dei blaugrana avrebbe già portato ad un ‘no‘. Nonostante il brasiliano fosse disposto ad un taglio di stipendio, il Barça non vorrebbe infatti riportarlo in Catalogna.