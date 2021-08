Dusan Vlahovic è tra gli attaccanti più interessanti del campionato di Serie A. Finito nel mirino di tutte le big va però verso il rinnovo con la Fiorentina

Sono ore molto movimentate per quanto riguarda i bomber di Serie A, con diversi big pronti a cambiare casacca dando vita ad un vero e proprio valzer. Chi invece, dopo aver stupito nella passata stagione, sembra destinato a rimanere almeno per quest’anno è Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo ha messo in scena una seconda parte di annata da centravanti consumato, attirando su di se le attenzioni di ogni big italiana, e non solo, e vedendo inevitabilmente crescere il proprio prezzo del cartellino. Proprio dal punto di vista economico lo stesso Vlahovic si aspettava uno sforzo da parte della Fiorentina, pronto ora ad accontentarlo per blindarlo per il prossimo futuro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato, niente Juventus e Inter: maxi rinnovo per Vlahovic

L’edizione odierna de ‘La Stampa’, infatti sottolinea come la Fiorentina abbia raggiunto l’intesa con il centravanti serbo e il suo entourage per un rinnovo contrattuale. Nello specifico il nuovo accordo prevederebbe un adeguamento dello stipendio attuale fino ad arrivare ai 3,5 milioni di euro netti più bonus, fino al 2025. Al contempo nel contratto dovrebbe essere inserita una corposa clausola rescissoria da 70 milioni di euro, con il quotidiano che non specifica quando nel caso entrerebbe in vigore. Intanto Vlahovic fa gola alla Juventus e all’Inter soprattutto in Serie A, mentre al di fuori dei confini nazionali piace sempre a Tottenham ed Atletico Madrid. Per ora però si va verso il rinnovo.

