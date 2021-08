Il Genoa si appresta a completare l’arrivo di Semper: oggi il portiere è atteso per le visite mediche, poi la firma col ‘Grifone’

Ormai ci siamo, il club ligure si appresta a chiudere per il portiere svincolato dal Chievo Verona. Come anticipato da Calciomercato.it, Adrian Semper sarà un nuovo giocatore del Genoa nella prossima stagione. Il portiere croato classe '98 è atteso oggi nel capoluogo ligure per sostenere le visite mediche con il 'Grifone', poi arriveranno tutte le firme che sigilleranno l'affare.

Semper si è messo in mostra con la maglia del Chievo in Serie B nella scorsa stagione ed ora è svincolato dopo la mancata iscrizione dei clivensi al prossimo campionato cadetto.