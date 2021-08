Il Genoa è vicino a chiudere l’arrivo del giovane portiere croato Adrian Semper, svincolato dal Chievo: affare in via di definizione

Dopo aver preso Sirigu, il Genoa è vicino a chiudere un altro colpo in porta. I rossoblù, infatti, sono ad un passo da Adrian Semper, portiere croato classe 1998 che si è svincolato dal Chievo. Come raccolto da Calciomercato.it, entro lunedì verranno definiti tutti i dettagli per l’approdo del giovane estremo difensore alla corte di Ballardini. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Semper, 23 anni, ha difeso lo scorso anno da titolare la porta del Chievo, squadra dalla quale si è poi svincolato dopo la mancata iscrizione dei veneti in Serie B.