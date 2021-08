Milan sempre più attivo in questa finestra estiva di calciomercato. Stando a quanto arriva dalla Francia sarebbe pronta un’offerta per un nuovo trequartista

È un Milan estremamente attivo in sede di calciomercato quello che si avvicina ad ampie falcate all’inizio ufficiale della stagione, che peraltro sancirà anche il ritorno in Champions del ‘Diavolo’. I rossoneri tra entrate ed uscite si sono mossi parecchio, con le antenne sempre ben dritte sul mercato francese, come testimoniato dagli ottimi acquisti di Maignan tra i pali e Ballo-Tourè sulla corsia di sinistra. I colpi dalla Ligue 1 potrebbero però non finire qui come evidenziato anche dall’Equipe, che si sofferma su un altro possibile acquisto. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Milan, offerta pronta per Yacine Adli del Bordeaux

La testata transalpina infatti sottolinea come il Milan abbia formulato un’offerta da 10 milioni di euro per Yacine Adli, trequartista classe 2000 del Bordeaux. I rossoneri sono sempre a caccia di un colpo in quella zona di campo, e il presidente del club Gerard Lopez, che aveva parlato la settimana scorsa in merito ad offerte per calciatori da cui non vorrebbe separarsi, potrebbe aver fatto riferimento proprio al giovane francese. Adli è scuola PSG ed ha un contratto in scadenza nel 2023.