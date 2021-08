Milan a caccia di un colpo a centrocampo: nome a sorpresa dalla Premier League, spunta Sissoko del Tottenham

Milan a caccia del giusto rinforzo in quelle che si prospettano come le ultime tre settimane di un mercato vissuto da protagonista per il club rossonero. La dirigenza continua a riflettere su un possibile colpo a centrocampo, per regalare a Pioli più corsa e più muscoli oltre che più esperienza vista una Champions League da disputare. E nella già ricca rosa francofona rossonera potrebbe aggiungersi un altro nome.

Il nome in questione sarebbe quello di Moussa Sissoko, che il Milan vorrebbe provare ad acquistare in prestito dal Tottenham. Lo ha riferito a ‘Top Calcio 24’ Andrea Longoni, da sempre vicino alle dinamiche di casa Milan: “I discorsi sono avviati col Tottenham, il Milan punta al prestito di Sissoko”. Il (quasi) 32enne di origini maliane potrebbe rivelarsi un elemento duttilissimo per la mediana rossonera. Sissoko ha attualmente un contratto valido sino al 2023.